Wien (www.fondscheck.de) - Noel Quinn soll neuer Verwaltungsratspräsident von Julius Bär werden, so die Experten von "FONDS professionell".Wie die Schweizer Bank mitgeteilt habe, werde der Verwaltungsrat den langjährigen HSBC-Topmanager bei der nächsten Generalversammlung am 10. April zur Wahl vorschlagen. Der Brite werde die Nachfolge von Romeo Lacher antreten, der sich nicht zur Wiederwahl stelle. "Aufgrund anderer Verpflichtungen wird Noel Quinn nach seiner Wahl sein Mandat am 1. Mai 2025 antreten", heiße es in einer Pressemitteilung. In der Zwischenzeit solle der stellvertretende Vorsitzende Richard Campbell-Breeden den Verwaltungsrat führen. Quinn, Jahrgang 1962, sei im April vergangenen Jahres unerwartet von seinem Posten als HSBC-Vorstandschef zurückgetreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...