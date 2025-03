Vancouver, BC (3. März 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ ) freut sich, weitere Explorationsergebnisse aus dem laufenden Feldkartierungs- und Probenahmeprogramm 2025 auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam ("Sela Creek") bekannt zu geben. Das Unternehmen gibt weiters bekannt, dass das Bohrteam vor Ort bei Sela Creek ist und sich darauf vorbereitet, diese Woche das erste Loch des ersten 10.000 m langen Diamantkernbohrprogramms zu bohren.

Höhepunkte:

- Eine Schürfprobe * mit Körnern mit sichtbarem Gold auf dem Puma-Ziel hat 39,16 g/t Au ergeben

- Schürfproben* aus einer neu eröffneten Grube auf dem zentralen Puma-Ziel enthalten 2,32 g/t Au und 5,92 g/t

- Eine Schürfprobe* aus einer neu eröffneten Grube 1.000 m östlich von Puma und außerhalb des vorhersagbaren Adermodells ergab 7,03 g/t Au, wodurch der Puma-Goldtrend auf 3,7 km ausgedehnt wurde

- Das Unternehmen entnahm bei der letzten 63 Gesteinsproben mit einem Durchschnittswert von 0,93 g/t Au

- Das Diamantbohrgerät und die Bohrmannschaft sind nun vor Ort und das Unternehmen erwartet, dass das erste Bohrloch noch diese Woche gebohrt wird.

"Diese zweite Reihe von Proben liefert uns weitere Informationen zu unserem prädiktiven Adermodell und unserer Zielstrategie", sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. "Das Bohrgerät und die komplette Bohrmannschaft von Major Drilling sind nun vor Ort und werden diese Woche mit der Erprobung des Ziels Stranger beginnen, bevor sie zum Ziel Golden Hand weiterziehen. Unser gesamtes Explorationsteam hat erstaunliche Arbeit geleistet, um in weniger als 5 Monaten vom Abschluss der Akquisition bis zum Beginn der Bohrungen diesen Moment herbeizuführen. Das geologische Team hat auch eine Mineralisierung 1.000 m östlich der interpretierten Ausdehnung des Ziels Puma gefunden, was deutlich macht, wie viel Explorationspotenzial außerhalb unserer aktuellen Interpretation der Ziele noch vorhanden ist."

Probenahme und Aufklärungskartierung auf den Zielen Puma, Golden Hand und Stranger

Abbildung 1. Prädiktives Adermodell über Golden Hand, Stranger und Puma mit den wichtigsten im Text besprochenen Proben. Beachten Sie, dass in dieser Abbildung nur bestimmte gut mineralisierte (>1 g/t Au) Proben abgebildet sind. Alle Schlitzproben sowie die in Grau dargestellten Schürfproben sind historischer Natur und wurden vom Unternehmen nicht verifiziert.

Aktuelles zum Betrieb

Das Team von Major Drilling ist nun vor Ort in Sela Creek und bereitet die Bohrplätze auf den Zielen Stranger und Golden Hand vor. Der Bau des Camps hat sich in der letzten Woche beschleunigt und das Schlafhaus für 28 Personen ist fast fertig. Das Unternehmen hat auch ein Wasserfiltersystem installiert, um Trinkwasser vom Standort zu beziehen und so die Kosten für den Transport des Trinkwassers zu vermeiden. Das Ziel für das Miata-Camp am Sela Creek ist eine Kapazität von 35 Personen, um das Programm bei Bedarf auf mehrere Bohrungen ausweiten zu können.

QA/QC

Die Proben wurden im FiLab in Paramaribo analysiert, einem ISO-zertifizierten Labor, das in regelmäßigen Abständen Leerproben und Standards einsetzt. Alle QA/QC-Proben ergaben akzeptable Werte.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

* Investoren werden darauf hingewiesen, dass Schürfproben von Natur aus selektiv sind und nur dazu dienen, das Vorhandensein einer Mineralisierung nachzuweisen.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70 %ige Beteiligung am~ 215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek in Suriname und eine 70 %ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau in Suriname. Miata auch eine zusätzliche Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek sowie eine Option auf eine 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division, British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

+1 778 488 9754

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78758Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78758&tr=1



Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59403F1053Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.