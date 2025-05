Vorbild Founders Metals: Sranan Gold - Die nächste Multi-Millionen-Unzen Goldchance im Guyana Shield!

Es gibt wichtige Unterschiede mit wichtigen Folgen. Die afrikanischen Länder wie Ghana oder Mali sind viel dichter besiedelt als ihre südamerikanischen Pendants. In Ghana leben 35 Mio. Menschen. British Guyana, obwohl nur geringfügig kleiner, zählt nur rund 836.000 Einwohner. Das südlich angrenzende Suriname, bis 1975 "Dutch Guiana", immerhin halb so groß wie Deutschland, hat nur etwas mehr als 600.000 Einwohner. Diese unterschiedliche Dichte in der Besiedlung und Infrastruktur spiegelt sich mittelbar in der Goldproduktion der Länder wider. Ghana produziert aktuell rund 4 Mio. Unzen Gold pro Jahr. British Guyana liegt bei rund 400.000 Unzen pro Jahr und Suriname kommt auf eine geschätzte Jahresproduktion von 635.000 Unzen, wobei der erhebliche lokale Bergbau nicht in diesen Zahlen enthalten ist. Insider schätzen, dass allein aus Suriname monatlich rund 1 Tonne Gold von lokalen Quellen exportiert wird. Verglichen mit Ghana sind Länder wie Guyana oder Suriname deutlich weniger stark exploriert. Genau das macht den Guyana Shield heute zu einer der ersten Adressen für Goldexplorer weltweit.

Börse belohnt jüngste Explorationserfolge in Guyana und Suriname

Mit der Kenntnis der geologischen Verwandtschaft verwundert es nicht, dass auf beiden Seiten des Atlantiks die gleichen Goldunternehmen am Werk sind. Der chinesische Konzern Zijn Mining arbeitet sowohl in Ghana wie in Guyana und in Suriname. Newmont ist in Ghana und Suriname präsent, fehlt aber in Guyana. Überall dort wo sich die großen Goldproduzenten positioniert haben, entstehen Chancen für kleinere Explorationsgesellschaften, die für die etablierten Produzenten das outgesourcte Research & Development für künftige Projekte übernehmen. Wie gut dieses Modell funktioniert, lässt sich aktuell an zwei Beispielen beobachten. Seit Mitte 2024 schreibt G2 Goldfields (TSX: GTWO) in Guyana (Börsenwert aktuell 730 Mio. CAD) eine stürmische Erfolgsgeschichte. Das Pendant in Suriname ist die Erfolgsgeschichte von Founders Metals (TSXV: FDR), deren Börsenwert sich seit Mitte 2024 auf >400 Mio. CAD gesteigert hat. Beim aktuellen Goldpreis von 3.300 USD pro Unze belohnt der Markt den Explorationserfolg. Man kann ohne Übertreibung von einem neuen Gold-Rush im Guyana Shield sprechen. Besonders in Suriname bildet sich aktuell mit Founders Metals, Miata Metals (CSE: MMET), Greenheart (privat) und Sranan Gold (CSE: SRAN; FRA: P84) auf engem Raum ein Cluster für vielversprechende Entdeckungen.