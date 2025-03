Die Formycon AG und ihr Partner Fresenius haben die Markteinführung von Otulfi, einem Biosimilar zu Stelara, in den USA und der EU bekannt gegeben. Das Medikament ist in subkutaner und intravenöser Form erhältlich und wird für Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Plaque-Psoriasis und Psoriasis-Arthritis eingesetzt. In den USA gilt Otulfi als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...