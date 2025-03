Der DAX konnte am heutigen Rosenmontag erstmals die Marke von 23.000 Punkten knacken. Dazu trug vor allem eine Rally bei Rüstungsaktien und den Autobauern bei. Unterstützt wurde der Gesamtmarkt zudem noch von positiven Konjunkturdaten.Eine Kursrally der Rüstungswerte und starke Auto-Aktien haben den DAX am Rosenmontag erstmals über die runde Marke von 23.000 Punkten katapultiert. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex bis auf 23.183 Zähler. Er schloss 2,64 Prozent höher auf 23.147,02 Punkte. ...

