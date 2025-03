NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen unbestätigten Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge der Öl- und Gaskonzern erwägt, seine Chemieaktivitäten in den USA und Europa zu veräußern. Der Experte erinnerte daran, dass schwache Ergebnisse im Bereich Chemie von Shell in den vergangenen Quartalen "ein beständiger Gegenwind" für den Konzern gewesen seien./ck/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 11:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 11:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84