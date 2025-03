DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: OMV einigt sich mit ADNOC auf wesentliche kommerzielle Bedingungen für Zusammenlegung von Borealis, Borouge und NOVA

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/03.03.2025/21:05) - OMV und ADNOC haben sich heute auf die wesentlichen kommerziellen Bedingungen für eine Zusammenlegung ihrer Polyolefingeschäfte geeinigt. Diese Einigung sieht eine Zusammenlegung von Borealis und Borouge unter einer neuen, gemeinsam kontrollierten Joint Venture Gesellschaft vor. Die neue Gesellschaft soll für OMV und ADNOC eine gemeinsame Plattform für potenzielle Wachstumsakquisitionen im Polyolefinbereich sein und den Firmennamen Borouge Group International führen.

OMV und ADNOC haben sich auch auf die wesentlichen Bedingungen für einen Kauf aller Anteile an NOVA Chemicals durch die Joint Venture Gesellschaft für einen Kaufpreis von USD 9,377 Mrd. von Nova Chemicals Holding GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company PJSC, geeinigt, gemäß einem Kaufvertrag, auf den sich ADNOC und Mubadala verständigt haben und der von ADNOC als Käuferin abgeschlossen und, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter regulatorischer und sonstiger Bedingungen, auf eine Tochtergesellschaft der neuen Joint Venture Gesellschaft übertragen werden und zum Erwerb von NOVA Chemicals durch die Joint Venture Gesellschaft führen soll.

OMV und ADNOC sollen zu gleichen Teilen beteiligt sein und gemeinsame Kontrolle an dieser Joint Venture Gesellschaft haben. Es ist vorgesehen, dass OMV an die Joint Venture Gesellschaft (ermittelt zum Referenzstichtag 1. Jänner 2025) einen Kapitalzuschuss in Höhe von EUR 1,608 Mrd. leistet, welcher sich bis zum Vollzug der Transaktion (derzeit erwartet für 2026) um ausgezahlte Dividenden reduziert.

Die Joint Venture Gesellschaft soll an der Börse in Abu Dhabi notieren mit der Absicht einer späteren Notierung auch an der Wiener Börse. Die Joint Venture Gesellschaft soll den Sitz und die Konzernzentrale in Österreich haben. Das Recht, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Joint Venture Gesellschaft zu bestellen, liegt bei ADNOC. Der Vorstand soll von beiden Parteien einstimmig aufgrund der Qualifikationen bestellt werden. Um die Synergiegewinnung und die Integration, insbesondere in Bezug auf NOVA Chemicals, zu erleichtern, sollen ADNOC vorübergehend bestimmte Sonderrechte zustehen.

Den derzeitigen Streubesitzaktionären der Borouge plc sollen Aktien an der neuen Joint Venture Gesellschaft angeboten werden; im Falle, dass all diese Streubesitzaktionäre dieses Angebot annehmen, würde die Aktionärsstruktur der Joint Venture Gesellschaft wie folgt sein: 46,94% der Aktien würden jeweils von OMV und ADNOC gehalten und 6,12% der Aktien wären im Streubesitz.

Der Erwerb von NOVA Chemicals durch die Joint Venture Gesellschaft soll durch ein Bridge Financing finanziert werden, das anschließend unter anderem durch eine Kapitalerhöhung mit einem derzeit erwarteten Volumen von bis zu USD 4 Mrd. refinanziert werden soll, an welcher OMV und ADNOC voraussichtlich nicht teilnehmen werden, wodurch der Streubesitz der Joint Venture Gesellschaft steigt.

Das Signing der entsprechenden Vertragsunterlagen (insbesondere einer Rahmenvereinbarung und eines Vertrags betreffend den Erwerb von NOVA Chemicals durch die künftige Joint Venture Gesellschaft) soll im Laufe des heutigen Tages stattfinden.

Es wird erwartet, dass die bestehende Dividendenpolitik der OMV bis zum Vollzug der potentiellen Transaktion, dh zumindest für das Geschäftsjahr 2025, unverändert bleibt, und es ist geplant, sie auf mögliche Anpassungen danach zu überprüfen, um weiterhin attraktive Ausschüttungen an Aktionäre zu ermöglichen.

Die potentielle Transaktion hängt, unter anderem, von (i) der Unterzeichnung der entsprechenden Vertragsunterlagen (welche noch der Genehmigung des Aufsichtsrats der OMV bedarf), (ii) den Verhandlungen und einer Einigung mit ADNOC auf die Implementierungsvereinbarungen, (iii) Genehmigungen der Implementierungsvereinbarungen durch den Vorstand der OMV sowie durch Organe der ADNOC, und (iv) Genehmigungen (wie zB Fusionskontrollfreigaben) durch Behörden ab.

