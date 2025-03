Wie am Montagabend bekannt wurde, will der Gesundheitskonzern Fresenius seine Beteiligung an der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care zurückfahren. Aktuell hält Fresenius noch rund 32,2 Prozent. In Zukunft soll der Anteil auf 25 Prozent plus eine Aktie reduziert werden. Während die Aktie von Fresenius mit Zugewinnen reagierte, stand FMC am Montagabend unter Druck.Fresenius teilte mit, dass man ungefähr 10,5 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ...

