Die Ankündigung von Donald Trump, Importe aus der EU ab 1. August mit einem Zoll in Höhe von 30 Prozent belegen zu wollen, hat beim DAX am Freitag Bremsspuren hinterlassen. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 24.255,31 Zählern ins Wochenende. Und auch der Start in die neue Woche dürfte schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,7 Prozent tiefer auf 24.078 Zähler.Auf der Terminseite bleibt es zum Wochenstart sehr ruhig. Im Blickfeld ...

