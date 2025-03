Baar - Die Industriegruppe Forbo hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 nicht halten könne. Auch der operative und der Reingewinn nahmen gegenüber dem Vorjahr ab. Die Dividende soll dennoch stabil gehalten werden. Nebst den Zahlen beschäftigen das Unternehmen derzeit aber auch zwei Wechsel an der Spitze des Managements. Im Präsidium des Verwaltungsrates kommt es zu einer Wachablösung. This Schneider tritt per kommender Generalversammlung aus dem Gremium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...