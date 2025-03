NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 19000 Pence auf "Outperform" belassen. Ein kardiologischer Fachmann habe in einem Gespräch angedeutet, dass das Medikament Amvuttra von Astrazeneca die klinische Praxis bei der Behandlung von Herzmuskelverdickung verändern dürfte, schrieb Analyst Justin Smith in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Mit Bezug auf die entsprechende Phase-III-Studie seine die Vorzeichen positiv./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 16:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292