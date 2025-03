DJ Fresenius nimmt mit FMC-Platzierung und Anleihe 1,1 Mrd Euro ein

DOW JONES--Fresenius hat den am Vorabend angekündigten Verkauf von Anteilen an dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erhält er aus dem Aktienverkauf und der Platzierung von Anleihen im Nennbetrag von 600 Millionen Euro, die in FME-Aktien umtauschbar sind, einen Bruttoerlös von rund 1,1 Milliarden Euro.

Fresenius hat die 10,6 Millionen FMC-Aktien zu 44,50 Euro das Stück platziert. Das Volumen entspricht etwa 3,6 Prozent des Grundkapitals.

Der Anleihe liegen ungefähr 10,4 Millionen Aktien zugrunde, was ungefähr 3,5 Prozent des Grundkapitals der FME entspricht. "Die Umtauschanleihe mit einem Aufschlag von 30 Prozent bietet die Möglichkeit, zukünftige Wertsteigerungen zu nutzen und gleichzeitig eine kosteneffiziente Finanzierung mit einem Null-Prozent-Kupon zu erzielen", sagte Finanzvorständin Sara Hennicken.

Fresenius wird auch nach einem vollständigen Umtausch der Anleihen mindestens 25 Prozent plus eine Aktie an Fresenius Medical Care halten. Bisher hielt der Konzern 32,2 Prozent.

