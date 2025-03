EQS-News: Aream Solar Finance GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 4. März 2025 - Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, erzielt einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der Entwicklung ihres 68-MWp-Solarparks. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt hat die Genehmigungsfähigkeit des Bebauungsplans aus raumordnerischer Sicht bescheinigt - ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Baureife des Solarparks. Die positive landesplanerische Stellungnahme stellt den nächsten Meilenstein in der Projektentwicklung dar und verdeutlicht gleichzeitig auch die Qualität und Sorgfalt der bisherigen Planungen. Der Solarpark mit geplantem Batteriespeicher steht damit kurz vor der nächsten Etappe auf dem Weg zur Baureife: Der Genehmigungsprozess des Bebauungsplans wird nach dem für die nächsten Wochen angesetzten Satzungsbeschluss beginnen und voraussichtlich rund einen Monat dauern. Der Baureife-Status soll bereits im 3. Quartal 2025 erreicht werden. Der plangemäße, reibungslose Projektverlauf belegt nicht nur die hohe Entwicklungskompetenz der AREAM Group, sondern bestätigt auch die zahlreichen Anleihe-Zeichner in ihrem Investment in den 8 % Aream Green Bond (ISIN: DE000A383BE0), mit dem sie den Weg für dieses Vorzeigeprojekt geebnet haben. Der Solarpark wird nach seiner Fertigstellung einen wesentlichen Beitrag zur regionalen, nachhaltigen Energieversorgung leisten und die Energiewende in Sachsen-Anhalt weiter vorantreiben. Mit einer geplanten Leistung von 68 MWp wird der Solarpark sauberen Strom für über 21.000 Haushalte produzieren können.



