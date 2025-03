© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis ist wieder obenauf. Sah es zum Ende der letzten Handelswoche noch nach einer Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 2.800 US-Dollar aus, wendete sich das Blatt bereits am Montag.Gold schüttelt die Konsolidierung wieder ab Gold feierte zu Beginn der neuen Handelswoche ein beeindruckendes Comeback. Die in der Kommentierung "Goldrausch nimmt abruptes Ende - Goldpreis taumelt ins Wochenende. So schlimm kann es für Gold nun werden" skizzierte Ausdehnung der Konsolidierungsbewegung in Richtung 2.800 US-Dollar ist wohl erst einmal vom Tisch. Der Goldpreis wurde einmal mehr von den geopolitischen Entwicklungen (Stichwort: Besuch von Selenskyj im Weißen Haus) eingeholt. Anleger und …