PRESSEMITTEILUNG allane.de erweitert digitales Angebot: Jetzt auch Gebrauchtwagen online verfügbar Pullach, 4. März 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, erweitert ihr digitales Angebot auf der Plattform allane.de. Ab sofort kann neben Neuwagen auch eine Vielzahl an Gebrauchtwagen gekauft oder finanziert werden. So besteht die Möglichkeit, nicht mehr nur Neufahrzeuge online zu vergleichen, sondern auch Gebrauchtwagen in die Kaufentscheidung einzubeziehen. Die Vertragsabwicklung ist dabei ebenfalls digital möglich. Mit der Bündelung des Angebots von Neu- und Gebrauchtwagen und der weiteren Prozessdigitalisierung verbessert die Allane Mobility Group die Customer Journey einmal mehr. Die angebotenen Gebrauchtwagen stammen zu rund 95 % aus dem eigenen Bestand der Allane Mobility Group. Leasingrückläufer und in Zahlung genommene Fahrzeuge von autohaus24.de werden ab sofort auch über allane.de vermarktet. Weitere 5 % der angeboteten Gebrauchtfahrzeuge kauft das Unternehmen bei externen Automobilhändlern zu. Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: "Die Integration des Online-Angebots von Gebrauchtwagen auf der Plattform allane.de ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie FAST LANE 27. Durch eine erhöhte Sichtbarkeit der verschiedenen Fahrzeuge, die nun sowohl auf allane.de als auch auf autohaus24.de angeboten werden, und den voll-digitalen Bestellprozess verbessern wir unsere Markenbekanntheit und gleichzeitig das Kundenerlebnis erheblich." Digitaler Prozess ermöglicht schnelle Abwicklung allane.de bietet Kunden und Interessierten eine große Auswahl von derzeit rund 1.000 Gebrauchtwagen und ermöglicht eine unkomplizierte direkte Online-Reservierung des Wunschfahrzeugs inklusive Terminvereinbarung für eine Probefahrt. Alternativ können Interessenten telefonisch Kontakt zu einem persönlichen Vertriebs-Experten aufnehmen, dessen Kontaktdaten auf der Website hinterlegt sind. Dort wird ebenfalls der autohaus24-Standort des Fahrzeugs (München-Eching, Frankfurt-Egelsbach, Berlin-Ludwigsfelde oder Wuppertal) angegeben. Nach individueller Beratung und Fahrzeugbesichtigung vor Ort kann der Kauf komfortabel abgeschlossen werden - auf Wunsch inklusive Finanzierung, kostenloser Bewertung und Inzahlungnahme des bisherigen Fahrzeugs. Das gebündelte Angebot der Allane Mobility Group ermöglicht somit einen einfachen Zugriff auf geprüfte Fahrzeuge, wobei die komplette Abwicklung von der Auswahl bis zur Bezahlung bequem online erfolgen kann. Das allane.de Gebrauchtwagenangebot ist hier verfügbar. ---- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com



