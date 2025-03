Bei der Bayer-Aktie stehen morgen die Quartalszahlen an, während sich der DAX-Konzern charttechnisch am Scheideweg befindet. Darum dürfte sich am Mittwoch alles drehen und darauf müssen Anleger unbedingt achten: Das wird erwartet Am Mittwoch dürfte der Bayer-Konzern seine Zahlen für das vierte Quartal 2024 bzw. für das Gesamtjahr vorlegen. Erwartet wird, dass man im abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum einen Gewinn je Aktie von 4,99 € eingefahren hat ...

