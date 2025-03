The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat erfolgreich die Aktien der Bukarester Börse (BSE) in ihre Investmentplattform integriert. Mit dieser Erweiterung ihres Produktportfolios ist NAGA der erste globale Retail-Broker, der einen direkten Zugang zu rumänischen Aktien bietet und es Privatanlegern damit erleichtert, auf internationaler Ebene an der BSE zu investieren. Damit ermöglicht NAGA ihren Kunden, ihre Portfolios mit bisher weniger zugänglichen Sektoren der schnell wachsenden rumänischen Wirtschaft zu diversifizieren.

Der rumänische Aktienmarkt stellt eine attraktive Diversifizierungsmöglichkeit für Anleger dar, da er über eine starke Basis in der traditionellen Industrieproduktion und einen etablierten Energiesektor verfügt. Namhafte Unternehmen wie Dacia, OMV Petrom, Romgaz und Nuclearelectrica sind weltweit anerkannte Marktführer in ihren jeweiligen Branchen und weisen nachhaltige Dividendenzahlungen und hohe Liquidität im Handel auf.

Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group AG, erklärt: "Die rumänische Wirtschaft ist in den letzten Jahren stark gewachsen, aber der Zugang zum Kapitalmarkt war für internationale Privatanleger begrenzt. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Geldanlage sollte kein Privileg, sondern die Norm sein. Unsere Mission ist es, Hürden abzubauen und den Aktienmarkt für alle zugänglich zu machen. Deshalb beginnen wir dieses Jahr damit, NAGA-Kunden den provisionsfreien Handel von Aktien zu ermöglichen, die an der Bukarester Börse notiert sind. Und das ist erst der Anfang unser Ziel ist es, die niedrigsten Handelsgebühren auf dem lokalen Markt anzubieten, um Investitionen intelligenter, effizienter und auf den langfristigen Erfolg von Privatanlegern ausgerichtet zu machen."

Durch den Zugang zu Aktien, die an der Bukarester Börse notiert sind, erweitert die NAGA-Plattform das Anlageuniversum ihrer Kunden auf über 5.000 Finanzinstrumente, darunter börsennotierte Unternehmen und ETFs aus mehr als 10 internationalen Märkten. Bis Ende 2025 bietet NAGA ihren Kunden, die sich bis zum 15. Mai 2025 auf der Plattform registrieren, einen provisionsfreien Handel mit attraktiven an der Bukarester Börse notierten Aktien an.

Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.

