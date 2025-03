Der norwegische Wasserstoffspezialist verzeichnet beunruhigende Kursentwicklung mit Verlusten von über 14% in Frankfurt und nähert sich dem Jahrestief bei schwachen Finanzkennzahlen.

Der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens Hexagon Purus AS verzeichnete am Dienstag erhebliche Verluste an verschiedenen Handelsplätzen. In der Frankfurt-Sitzung sank der Wert um beeindruckende 14,5 Prozent auf 0,139 Euro, nachdem er bereits bei 0,137 Euro sein Tagestief markiert hatte. Beim Handelsbeginn lag der Kurs noch bei 0,160 Euro. Ähnliche Entwicklungen zeigten sich auch im Tradegate-Handel, wo die Aktie um 5,7 Prozent auf 0,151 Euro nachgab. Das Handelsvolumen war mit 83.740 gehandelten Aktien in Frankfurt und 283.137 bei Tradegate beträchtlich, was das zunehmende Interesse der Anleger an der volatilen Wertentwicklung widerspiegelt. Besonders besorgniserregend erscheint die Tatsache, dass sich der aktuelle Kurs in unmittelbarer Nähe zum 52-Wochen-Tief befindet und damit etwa 84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,032 Euro liegt, das Anfang Oktober 2024 erreicht wurde. Die dramatische Entwicklung setzt sich damit fort, nachdem die Aktie bereits in den vergangenen Monaten kontinuierlich an Wert verloren hatte.

Quartalszahlen zeigen verschlechterte Finanzlage

Die jüngsten Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS verdeutlichen die problematische Situation des Unternehmens. Bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 11. Februar 2025 musste ein erhöhter Verlust je Aktie von 1,37 NOK vermeldet werden, was eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,65 NOK darstellt. Zwar konnte der Umsatz im Vergleichszeitraum um 8,94 Prozent auf 395,36 Millionen NOK gesteigert werden, doch die Verlustsituation hat sich erheblich verschärft. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Verlust von 1,978 NOK je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht und dürften von Anlegern mit Spannung erwartet werden. Eine Dividendenausschüttung ist angesichts der angespannten Finanzlage auch für das laufende Jahr nicht zu erwarten.

