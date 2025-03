Toronto, ON, Montag, 3. März 2025 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienste von ICP Securities Inc. ("ICP") in Anspruch genommen hat, um automatisierte Market-Making-Dienste zu erbringen, einschließlich der Verwendung des firmeneigenen Algorithmus ICP Premium, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderen geltenden Rechtsvorschriften. ICP erhält eine monatliche Gebühr von 7.500 CAD, zuzüglich der geltenden Steuern. Der Vertrag zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit Startdatum 1. März 2025 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von vier Monaten (die "Erstlaufzeit"), die sich automatisch um jeweils einen Monat verlängert (jeder Monat wird als "Zusatzlaufzeit" bezeichnet), es sei denn, eine der Parteien kündigt mindestens 30 Tage vor Ablauf der Erstlaufzeit bzw. einer Zusatzlaufzeit schriftlich. Der Vertrag enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit dem Auftrag. ICP und seine Kunden können in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP ist eine unabhängige Partei hinsichtlich des Unternehmens. Die Marketingaktivitäten von ICP dienen in erster Linie dazu, vorübergehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens auszugleichen. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die ihr beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens entstehen, und keine dritte Partei stellt Mittel oder Wertpapiere für die Market-Making-Aktivitäten zur Verfügung.

Über ICP Securities Inc.

ICP Securities Inc. ist ein in Toronto ansässiges CIRO-Händlermitglied, das sich auf automatisiertes Market-Making und die Bereitstellung von Liquidität spezialisiert hat und über einen proprietären Market-Making-Algorithmus, ICP Premium, verfügt, der die Liquidität und die Kursqualität verbessert. ICP wurde 2023 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und hat seine eigene Technologie eingesetzt, um einem breiten Spektrum von öffentlichen Emittenten und institutionellen Anlegern qualitativ hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienste zu bieten.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die Energiesicherheit im Inland zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Grants Mineral Belt in New Mexico, dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado.

Mit den aktuellen Ressourcen und den festgelegten Zielen für die Ressourcenerkundung erweitert PUR sein Portfolio aktiv durch Arbeitsprogramme. PUR profitiert von starken Partnerschaften und wird von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen institutionellen Investoren unterstützt. Das renommierte Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Uranexploration, Entwicklung von Uranprojekten, bei Genehmigungsverfahren und mit dem Projektbetrieb sowie in Fusionen und Übernahmen mit Schwerpunkt auf Uran und positioniert PUR als wichtigen Akteur bei der Weiterentwicklung des Uransektors in den USA.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

mailto:info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

http://www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über geplante Explorationsaktivitäten und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder " glaubt" oder deren Verneinung oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "getroffen werden", "eintreten" oder "erreicht werden können", "könnten", "würden" oder "werden" oder deren Verneinung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR sowie die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Uranpreis, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen wird, dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Vorräte sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die PUR bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen oder der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen getroffen hat, vom Management zum damaligen Zeitpunkt als vernünftig erachtet wurden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Market-Making-Aktivitäten anders ausfallen als erwartet, die begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Unsicherheit über zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder Nichterteilung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen der Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Probleme mit den Eigentumsrechten der indigenen Bevölkerung und Konsultationen, Abhängigkeit von Schlüsselpositionen im Management und anderen Mitarbeitern; mögliche Verschlechterung der Wirtschaftslage; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; unerwartete Betriebsstörungen bei der Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen und andere Risiken im Zusammenhang mit der Explorationsindustrie, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im jährlichen Informationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78786Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78786&tr=1



