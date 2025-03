Führungskräfte des Biotechunternehmens verkaufen Aktien für steuerliche Verpflichtungen inmitten von Kursrückgängen, während die Umsätze dennoch steigen.

In den jüngsten Transaktionen haben mehrere Führungskräfte des Biotechnologieunternehmens NovoCure Aktien verkauft, um Steuerverpflichtungen zu decken. Die Verkäufe erfolgten im Rahmen der Erfüllung steuerlicher Pflichten im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units gemäß den Equity-Incentive-Plänen des Unternehmens. Die Geschäftsführerin veräußerte 2.053 Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 18,54 Euro, was einem Gesamtwert von etwa 38.055 Euro entspricht. Gleichzeitig verkaufte der Innovationsvorstand 268 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 18,92 Euro (Gesamtwert: 5.071 Euro) und der Betriebsleiter trennte sich von 250 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 18,54 Euro (Gesamtwert: 4.634 Euro). Diese Transaktionen fanden in einem herausfordernden Marktumfeld statt, da die NovoCure-Aktie einen erheblichen Rückgang verzeichnet hat - mehr als 12 Prozent in der vergangenen Woche und über 38 Prozent seit Jahresbeginn. Derzeit wird das Papier bei etwa 18,19 Euro gehandelt, was nahe dem als angemessen betrachteten Wert liegt.

Geschäftsentwicklung trotz finanzieller Herausforderungen

Trotz der aktuellen Kursschwäche kann NovoCure einige positive Geschäftsentwicklungen vorweisen. Das Unternehmen übertraf im vierten Quartal 2024 die Umsatzerwartungen mit 161,26 Millionen Euro, was einem Anstieg von 21 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 stiegen die Nettoumsätze um 19 Prozent auf 605,2 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund der erfolgreichen Einführung von Optune Gio für Glioblastom in Frankreich und verbesserter Genehmigungsraten in den USA. Allerdings verfehlte das Unternehmen die Gewinnerwartungen mit einem Verlust von 0,61 Euro pro Aktie, wodurch die Analystenschätzungen um 0,25 Euro verfehlt wurden. Zusätzlich erhielt NovoCure die FDA-Zulassung für Optune Lua zur Behandlung von metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, dessen Markteinführung in den USA bereits läuft. Die Phase-3-Studie PANOVA-3 erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine verbesserte Gesamtüberlebensrate bei Patienten mit inoperablem Pankreaskrebs. Ende 2024 verzeichnete das Unternehmen 4.126 aktive Patienten in seiner TTFields-Therapie weltweit und verfügte über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von 959,9 Millionen Euro.

Anzeige

NovoCure-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NovoCure-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

Die neusten NovoCure-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NovoCure-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

NovoCure: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...