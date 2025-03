Die Erfolgsstory soll auch unter neuem Namen fortgesetzt werden: Power Nickel hat sich in Power Metallic Mines umbenannt. Um das Weltklasse-Multi-Metall-Projekt mit Vollgas voranzutreiben, hat man frisches Kapital eingesammelt. Mit neuen starkem Bohrergebnissen in der Pipeline kann die Aktie jetzt wieder durchstarten. Der Kursrückgang durch die Kapitalerhöhung stellt eine spannende Einstiegschance dar. Investoren glauben jedenfalls an höhere Kurse. Ungebremst schießt derzeit Hensoldt in die Höhe. Während die Aktie in einen neuen Börsenindex aufgenommen wird, laufen Analysten dem Kurs hinterher und rufen eine "neue Ära aus". Hält das Momentum an? Bei AIXTRON gehen nach dem Kursdebakel die Analystenmeinungen auseinander. Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Das Management glaubt es.

