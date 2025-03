Der DAX zeigt sich in dieser Woche von seiner schwankungsfreudigen Seite. Am Dienstag sackte er im Zuge der Angst vor einem globalen Handelskrieg um 3,5 Prozent ab auf 22.326,81 Zähler. Am heutigen Mittwoch dürfte es hingegen wieder kräftig nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen zwei Prozent höher auf 22.765 Zähler.Unterstützung erhält der DAX dabei von dem Finanzpaket für Verteidigung und Infrastrktur, das am Vorabend von der Union und der SPD geschnürt wurde. ...

