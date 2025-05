News von Trading-Treff.de Für die Aktie von Bayer geht es in diesen Tagen wieder deutlich mehr in Richtung steigender Kurse. Die Aufwärtsbewegung ist nicht zu unterschätzen. Am Freitag schaffte der Konzern aus Leverkusen einen Kursgewinn in Höhe von 3,69 %. Damit ist die Aktie am Ende auf 23,88 € geklettert. Dies entspricht damit einem relativ knappen, neuen formalen Aufwärtstrend. Es gelang, einen wichtigen Trendindikator um rund 1,5 % zu überwinden. ...

