HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor biete eine attraktive Mischung aus Umsatzwachstum, Barmitteln und Profitabilität, schrieb Analyst Michael Huttner in seinem am Mittwoch vorliegenden Sektorkommentar. Diese Trinität sei neu, denn aus historischer Sicht hätten die Assekuranzen nur zwei dieser drei Aspekte zeitgleich realisieren können. Axa dürfte neben der Allianz und Munich Re operativ von einer steigenden Nachfrage im Zusammenhang mit Naturkatastrophen profitieren./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 14:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120628