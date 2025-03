EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

Hamburg, 5. März 2025

Axel Hörger ist neuer Senior Advisor to the Board der LAIQON AG.

Axel Hörger verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche. Er war Co-Investor und Chairman der AIB Acquisition Cooperation, einem in New York ansässigen im Nasdaq gelisteten SPAC. Davor war er u. a. CEO der Lombard International Assurance in Europa und von 2011 bis 2015 CEO der UBS Deutschland AG sowie Leiter des Wealth Managements. Davor arbeitete er 16 Jahre lang bei Goldman Sachs, zuletzt als Head of Institutional Sales für EMEA im Asset Management. Bis heute ist er in diversen Beratungsausschüssen aktiv, u. a. bei Siemens und der Atlantik-Brücke e.V. Hörger hat einen MBA der Goethe Universität in internationaler Wirtschaft und Finanzen. Er kombiniert ein fundiertes Wissen über Kapitalmärkte mit der nächsten Generation der Digitalisierung.

Herr Hörger soll das Management der LAIQON AG bei seinen Wachstumsplänen im Wealth- und Asset Management durch sein berufliches Netzwerk und seine Erfahrung unterstützen.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG: "Herr Hörger verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung bei internationalen Asset und Wealth Managern. Seine umfassende Expertise sowie sein breites Netzwerk sind für die LAIQON AG sehr wertvoll. Aufsichtsrat und Vorstand freuen sich daher, dass Herr Hörger der LAIQON AG beratend bei der Umsetzung der umfangreichen Wachstumsinitiativen zur Seite steht."

"LAIQON ist ein Innovationsführer im deutschen Asset und Wealth Management Markt. Nach Abschluss der Aufbauphase sind jetzt alle Weichen auf weiteres Wachstum gestellt. Ich freue mich darauf, mit dem Management zusammenzuarbeiten und LAIQON auf die nächste Qualitäts- und Wachstumsstufe zu begleiten", so Axel Hörger, Senior Advisor to the Board der LAIQON AG.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltigen Kapitalanlagen mit einem treuhänderisch verwalteten Vermögen von rund 6,6 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2025).

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über seine Plattform ein breites Portfolio an Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte als auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® und der selbst entwickelte LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht es der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. Die Gesellschaft kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

