Der Technologiekonzern verzeichnet einen deutlichen Kursgewinn von 5,1 Prozent nach Bekanntgabe eines großen Sensorik-Auftrags im Wert von 40 Millionen Euro.

Die Kontron-Aktie verzeichnete am Mittwochmorgen einen beeindruckenden Kursanstieg von 5,1 Prozent auf 21,58 Euro im XETRA-Handel. Dieser deutliche Aufschwung folgt auf die Bekanntgabe eines bedeutenden Neuauftrags im Automobilsektor. Der Technologiekonzern sicherte sich einen 40-Millionen-Euro-Auftrag für die Lieferung hochentwickelter Sensortechnologien an seinem Standort in Düsseldorf. Diese positive Entwicklung unterstreicht Kontrons strategische Position als führender Anbieter von IoT-Technologie und festigt seine Rolle als Schlüssellieferant in der Automobilindustrie. Im frühen Handel erreichte die Aktie ein Tageshoch von 21,58 Euro, wobei das Handelsvolumen bereits auf 12.216 Aktien anstieg. Besonders bemerkenswert ist dieser Kurssprung im Kontext der jüngsten Quartalsergebnisse: Im letzten Berichtszeitraum konnte Kontron seinen Umsatz um beachtliche 42,56 Prozent auf 427,74 Millionen Euro steigern und einen Gewinn je Aktie von 0,39 Euro ausweisen - deutlich mehr als die 0,30 Euro im Vorjahresquartal.

Analysten bleiben optimistisch

Die langfristigen Perspektiven für den Technologiespezialisten werden von Marktexperten weiterhin positiv eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,60 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,47 Euro. Auch die Dividendenprognose zeigt nach oben: Nach einer Ausschüttung von 0,50 Euro je Aktie im Jahr 2023 rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 0,67 Euro. Der neue Millionenauftrag wird als weiterer strategischer Erfolg bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie im Bereich intelligenter industrieller IoT-Lösungen betrachtet und dürfte die Position des Unternehmens im dynamischen Automobilmarkt nachhaltig stärken.

Anzeige

Kontron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kontron-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Kontron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kontron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kontron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...