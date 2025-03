FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftig anziehende Anleiherenditen haben die zinssensitiven Immobilienwerte am Mittwoch belastet. Verhandlungsführer von Union und SPD haben sich auf ein historisches Finanzpaket für eine Aufrüstung der Bundeswehr und für eine Verbesserung der Infrastruktur geeinigt. Wenn auch die finale Verabschiedung noch aussteht, hinterließ die Entschlossenheit der Beteiligten ihre Spuren.

Die Entwicklung am Anleihemarkt mit davon abgeleiteten Zinssorgen kommt in der Immobilienbranche nicht gut an, wie der Rückschlag um 2,4 Prozent beim Dax -Mitglied Vonovia zeigt. Immobilienwerte zeigten sich europaweit schwach, denn ihr Teilindex im Stoxx Europe 600 verlor gut ein Prozent an Wert.

Im MDax versammelten sich LEG, Deutsche Wohnen, Aroundtown und TAG Immobilien mit Abgaben zwischen 0,1 und 1,3 Prozent als einzige Verlierer ganz hinten.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch mit der Aussicht auf einen deutlichen Anstieg der Verschuldung in Deutschland kräftig nachgegeben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog im Gegenzug deutlich an, zeitweise erreichte sie mit 2,71 Prozent den höchsten Stand seit November 2023./tih/jha/

