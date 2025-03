Verbio steht im Geschäftsjahr 2024/25 (Geschäftsjahr endet am 30. Juni) vor erheblichen Herausforderungen, darunter operative Verzögerungen an der US-Anlage in Nevada sowie anhaltender Druck durch niedrige Preise für Treibhausgasminderungen (GHG). Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich einer Erholung der GHG-Preise im Jahr 2025, getrieben durch eine stärkere CO2-Nachfrage sowie strengere Betrugskontrollen außerhalb Europas. Zudem kommt es weiterhin zu Verzögerungen beim US-Ausbau, wobei die vollständigen finanziellen Auswirkungen noch unklar sind. Infolgedessen haben die Analysten von mwb research ihre Schätzungen und Investitionserwartungen (CAPEX) angepasst; weitere US-Ausbauprojekte dürften vorerst auf Eis liegen, während sich das Unternehmen auf die vollständige Behebung der operativen Probleme an den bestehenden Anlagen konzentriert. Die Investition in erneuerbare Spezialchemikalien am Standort Bitterfeld in Deutschland bleibt jedoch auf Kurs und bietet langfristiges Wachstumspotenzial sowie Diversifizierung. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem leicht reduzierten Kursziel von 15,00 EUR (vorher 16,00 EUR), was ein attraktives Aufwärtspotenzial von 85,5 % signalisiert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE