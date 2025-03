Spektakuläre Kursgewinne verzeichnen am heutigen Mittwoch (05. März) unsere beiden heutigen Protagonisten ThyssenKrupp und Salzgitter. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Die in Aussicht gestellten Sondervermögen treiben die Anleger in die beiden Aktien. Sowohl für die ThyssenKrupp-Aktie als auch für die Salzgitter-Aktie ergeben sich damit aus charttechnischer Sicht spannende Perspektiven.ThyssenKrupp - Aktie außer Rand und Band Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...