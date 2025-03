Die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Aufwärtstrend im XETRA-Handel. Das Wertpapier legte im Tagesverlauf um beachtliche 2,5 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 342,80 Euro. Im Tageshoch kletterte die Notierung sogar auf 343,90 Euro und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch an. Bereits zum Handelsbeginn startete das Papier mit 339,20 Euro in den Handelstag. Das aktuelle Kursniveau liegt damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 238,30 Euro, das am 6. August 2024 markiert wurde. Dies entspricht einer beeindruckenden Erholung von mehr als 43 Prozent innerhalb des letzten Jahres. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider: Im letzten Quartal 2024 konnte der Münchner Versicherungsriese einen Gewinn pro Aktie von 6,31 Euro verbuchen, was eine spürbare Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,49 Euro darstellt. Gleichzeitig kletterte der Umsatz um beachtliche 31,03 Prozent auf 45,90 Milliarden Euro.

Analysten-Prognosen und mögliche Expansion

Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Marktexperten mit einem Gewinn je Aktie von 27,62 Euro. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,57 Euro je Anteilsschein, was allerdings unter der Ausschüttung des Vorjahres von 30,80 Euro liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Allianz-Aktie wird derzeit mit 327,43 Euro angegeben, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Dennoch bleibt die Stimmung positiv, da das Unternehmen offenbar Expansionspläne verfolgt. Laut Medienberichten könnte die Allianz Interesse am Run-off-Spezialisten Viridium haben. Der Verkaufsprozess des hessischen Bestandsabwicklers scheint in die entscheidende Phase zu gehen, wobei eine Bewertung von rund 3,5 Milliarden Euro angestrebt wird. Mehrere finale Angebote sollen bereits vorliegen, und der Münchener Versicherungskonzern soll Teil des Bieterkreises sein. Die nächsten Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 15. Mai 2025 präsentiert und könnten weitere Aufschlüsse über die Wachstumsstrategie des Unternehmens geben.

Anzeige

Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...