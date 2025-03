Die Fresenius Medical Care (FMC) Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag deutliche Kursgewinne an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte das Papier des Dialysespezialisten um 1,9 Prozent auf 43,85 Euro. Zeitweise erreichte die Aktie sogar einen Tageshöchststand von 44,00 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 384.288 Aktien, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt. Diese positive Entwicklung reiht sich ein in den allgemeinen Aufwärtstrend der FMC-Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief von 32,51 Euro im August 2024. Derzeit notiert der Anteilsschein rund 25 Prozent über diesem Tiefstand, zeigt sich jedoch immer noch etwa 9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 48,31 Euro, welches Ende Januar 2025 erreicht wurde. Analysten bewerten die FMC-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 44,39 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Zahlen und Ausblick beeinflussen Kursentwicklung

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Fresenius Medical Care zeigen ein gemischtes Bild. Für das zum 31. Dezember 2024 beendete Quartal meldete das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 0,23 Euro, was deutlich unter dem Vorjahreswert von 0,64 Euro liegt. Positiv entwickelte sich hingegen der Umsatz, der um 1,94 Prozent auf 5,09 Milliarden Euro anstieg. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Marktexperten einen Gewinn von 3,71 Euro je Aktie. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende von 1,44 Euro im Vorjahr auf voraussichtlich 1,51 Euro für das laufende Geschäftsjahr. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 wird für den 6. Mai 2025 erwartet und dürfte weiteren Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Im Hintergrund sorgt zudem die Nachricht, dass der Mutterkonzern Fresenius seinen Anteil an FMC reduzieren möchte, für Bewegung am Markt.

