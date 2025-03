EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

ProSiebenSat.1 informiert über Gespräche mit General Atlantic über möglichen Erwerb der Minderheitsbeteiligungen an NuCom Group und ParshipMeet Group



05.03.2025 / 18:41 CET/CEST

Unterföhring, 05.03.2025. Aus Anlass heute eingegangener konkreter Medienanfragen informiert die ProSiebenSat.1 Media SE darüber, dass sich der Konzern in Gesprächen über einen möglichen Erwerb der Minderheitsbeteiligungen von General Atlantic an der NuCom Group (ausgenommen Verivox bzw. flaconi) und an der ParshipMeet Group befindet. Die Gespräche umfassen als Gegenleistung für den Erwerb auch die mögliche Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe und gegebenenfalls die Übertragung eigener Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE an General Atlantic. Die Gespräche stehen im Zusammenhang mit den laufenden Verkaufsprozessen für die über die NuCom Group gehaltenen Beteiligungen der ProSiebenSat.1 Group an Verivox und flaconi. Eine Transaktion mit General Atlantic setzt dabei voraus, dass gleichzeitig mindestens eine der beiden Beteiligungen verkauft wird. Sofern zunächst nur eine der beiden Beteiligungen verkauft wird, würde General Atlantic seine Minderheitsbeteiligung an der nicht veräußerten Gesellschaft, d.h. entweder Verivox oder flaconi, voraussichtlich künftig direkt und nicht wie bisher mittelbar über die NuCom Group halten. Eine weitere Veröffentlichung wird erfolgen, wenn und sobald dies angezeigt ist.



