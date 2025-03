Die Plattform wurde in Kooperation mit dem KI-Partner-Ökosystem von Wipro entwickelt und bietet globalen Telekommunikationsunternehmen Automatisierung, verbesserte Sicherheit und skalierbare KI

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat heute TelcoAI360 vorgestellt eine Lösung, die Betriebsabläufe von Telekommunikationsunternehmen durch den Einsatz von KI transformiert. Die KI-gestützte Managed-Services-Plattform wird Telekommunikationsunternehmen dazu befähigen, differenzierte Technologielösungen innerhalb kurzer Zeit und in großem Maßstab bereitzustellen und zugleich ein besseres Kundenerlebnis zu erheblichen geringeren Kosten anzubieten.

TelcoAI360 integriert das Expertenwissen von Wipro mit KI-gestützten Tools und Lösungen und ermöglicht Kommunikationsdienstleistern (CSP), ihre Betriebskosten spürbar zu senken, indem sie Prozesse optimieren, Arbeitsabläufe automatisieren und Ressourcen effizient verwalten. Außerdem wird TelcoAI360 die Time-to-Market für neue Produkte und Dienstleistungen verkürzen und auf diese Weise das Umsatzpotenzial steigern. Die Plattform wird als "as-a-Service"-Lösung mit individuell kombinierbaren Komponenten angeboten, die für jeden CSP angepasst und implementiert werden können.

TelcoAI360 wurde in Kooperation mit dem KI-Partner-Ökosystem von Wipro entwickelt und nutzt die Lösungssuite für die Telekommunikationsbranche von ServiceNow. TelcoAI360 bietet:

Einheitliche Plattform, die mehrere Telekommunikationstechnologien für eine nahtlose Integration in bestehende Architekturen integriert und das Wachstum des Marktanteils unterstützt

Verbesserte Netzwerkperformance durch intelligente Automatisierung, Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung zur Vermeidung von Ausfällen und zur Maximierung der Servicezuverlässigkeit

Integrierte, KI-gestützte Sicherheitsmaßnahmen, die Bedrohungen in Echtzeit erkennen und Betrugsversuche verhindern und somit eine robuste Datensicherheit gewährleisten

Anpassbare Portale, die Kunden ein nahtloses und auf die Marke abgestimmtes Benutzererlebnis bieten und zugleich Einblicke in die Performance ermöglichen

Standardisierte APIs (Application Programming Interfaces) zur Unterstützung einer reibungslosen Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen, um die betriebliche Effizienz und Konformität mit Branchenstandards sicherzustellen

Nahtlose Interoperabilität mit mehreren Cloud-Umgebungen, sodass Telekommunikationsunternehmen ihre Infrastruktur flexibel und in Echtzeit an ihren jeweiligen Bedarf anpassen können

Umfassendes Management des gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen von Planung und Design bis hin zu Bereitstellung und Management während der gesamten Nutzungsdauer und ihrer Außerbetriebnahme

Lalit Kashyap, Sector Head Communications, Media and Networks, Wipro Limited, erklärt: "Die Einführung von TelcoAI360 ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Telekommunikationsunternehmen mit zukunftsfähigen Netzwerkmanagementlösungen zu unterstützen. Durch den Einsatz unserer KI-gestützten Plattformen und unseres umfassenden Know-hows auf diesem Gebiet liefern wir die branchenweit erste Lösung, die Telekommunikationsabläufe durch Automatisierung, Sicherheit und KI in großem Maßstab neu definiert."

Rohit Batra, General Manager und Vice President Manufacturing, Telecommunications, Media and Technology, ServiceNow, berichtet: "ServiceNow und Wipro arbeiten für ihr gemeinsames Ziel, innovative, KI-gestützte Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen helfen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Die Integration der ServiceNow-Lösungssuite für den Telekommunikationssektor zur Erweiterung von TelcoAI360 zielt darauf ab, Silos in der gesamten Wertschöpfungskette aufzubrechen und die Entscheidungsfindung in Telekommunikationsunternehmen mithilfe von durchgängiger Servicetransparenz und Netzwerkerkenntnissen in Echtzeit zu verbessern."

Um mehr über TelcoAI360 zu erfahren, besuchen Sie: https://www.wipro.com/communications/services/wipro-telcoai360/.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 230.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die unsere künftigen Betriebsergebnisse beeinträchtigen könnten, sind in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, insbesondere in den Jahresberichten auf Formular 20-F. Diese Unterlagen sind unter www.sec.gov. Wir können gelegentlich zusätzliche schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, was Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und unsere Berichte an die Aktionäre beinhaltet. Wir aktualisieren zukunftsgerichtete Aussagen, die wir machen oder die in unserem Namen veröffentlicht werden, nicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250305173872/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Wipro Media Relations

Media-relations@wipro.com