|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|14,872
|14,982
|08:33
|14,872
|14,982
|08:15
|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CONAGRA BRANDS INC
|US2058871029
|0,35 USD
|0,2946 EUR
|07:15
|Dividendenbekanntmachungen (27.01.2026)
|16.01.
|Morgan Stanley senkt Kursziel für ConAgra auf 18 US-Dollar
|16.01.
|ConAgra stock price target lowered to $18 from $19 at Morgan Stanley
|15.01.
|Bear of the Day: Conagra (CAG)
|02.01.
|UBS Maintains Neutral Rating on Conagra Brands (CAG)
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CONAGRA BRANDS INC
|14,972
|-1,69 %