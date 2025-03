Jubiläum hebt bahnbrechende technologische Meilensteine und Fortschritte hervor

Experian feiert das 15-jährige Bestehen seines Innovation Lab in Nordamerika, das ein Eckpfeiler des langjährigen Engagements des Unternehmens für Innovationen im Bereich Daten und Technologie ist. In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat das Lab dazu beigetragen, transformative Fortschritte voranzutreiben, die Branchen neu gestaltet haben, darunter die Einführung von No-Code- und Low-Code-KI-Lösungen sowie bahnbrechende Modelle zur Kreditrisikobewertung und Verbesserung der finanziellen Inklusion.

"Unser Labor war maßgeblich daran beteiligt, unsere Reise zur Verfolgung bahnbrechender Ideen und Erkenntnisse voranzutreiben", sagte Shanji Xiong, Chefwissenschaftler des Experian Innovation Lab. "Indem wir die Expertise unserer promovierten Datenwissenschaftler und Softwareentwickler in den Bereichen KI und maschinelles Lernen genutzt haben, haben wir nicht nur technologische Meilensteine ??erreicht, sondern auch dazu beigetragen, Lösungen zu entwickeln, die das Leben der Menschen wirklich verbessern."

Ein reiches Erbe an Innovationen

Zu den Errungenschaften des Labors gehört seine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Ascend Analytical Sandbox, dem ersten kommerziellen Produkt unserer Branche, das auf Big Data-Architektur basiert. Dieses revolutionäre Tool, das zur Experian Ascend Platform weiterentwickelt wurde, hat die Datenanalyse neu definiert, indem es eine in der Cloud gehostete Umgebung bietet, die unvergleichliche Einblicke, fortschrittliche Datenvisualisierung und nahtlos integrierte Modellentwicklung ermöglicht.

Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Experian Assistant, einem hochmodernen generativen KI-Tool, das natürliche Spracheingaben und benutzerfreundliche Eingabeaufforderungen nutzt, um die Modellentwicklungszeiten zu verkürzen und komplexe Anwendungsfälle zu lösen, erweitert die Ascend-Plattform weiterhin die Grenzen der Innovation. Mit der Leistungsfähigkeit agentenbasierter KI-Technologieermöglicht das Tool Finanzinstituten außerdem, den Umfang der Daten zu erweitern und fortschrittliche KI- und maschinelle Lerntechniken zu nutzen, um eine größere Anzahl von Verbrauchern effektiv zu bewerten. Dies verbessert nicht nur die Trennschärfe und Inklusivität, sondern steht auch im Einklang mit der Mission von Experian, die finanzielle Inklusion zu fördern.

Zu den weiteren bemerkenswerten Fortschritten des Labors zählen die ersten auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen für Marketing und Betrugserkennung, die erste auf maschinellem Lernen und Optimierung basierende Lösung zur Identitätsbestimmung und -verwaltung sowie die Integration generativer KI in personalisierte Verbraucherprodukte, die die Art und Weise verändert, wie Menschen mit Krediten umgehen und fundierte finanzielle Entscheidungen treffen.

"Diese Meilensteine unterstreichen unser Engagement für zielorientierte Innovation", sagte Kathleen Peters, Chief Innovation Officer bei Experian Decision Analytics. "Durch die Bewältigung realer Herausforderungen unserer Kunden hat das Labor eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Technologieführerschaft und Wettbewerbsfähigkeit von Experian auf dem Markt weiter auszubauen."

Die Vision von Experian vorantreiben

Das Labor verkörpert das doppelte Engagement von Experian für zukunftsweisende Innovation und die Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit. Durch das Engagement von Führungskräften und Basisinitiativen beschleunigt das Labor den Fortschritt, indem es Prototypen für neue Technologien entwickelt und innovative Ideen von Mitarbeitern unterstützt. Dieser dynamische Ansatz stellt sicher, dass Experian an der Spitze datengestützter Fortschritte bleibt, insbesondere in Bereichen wie generativer KI und maschinellem Lernen.

Über das Innovation Lab

Das Experian Innovation Lab arbeitet mit den Geschäftsbereichen von Experian zusammen, um Produkte zu erforschen, sie reifen zu lassen, zu testen und sie von der Idee bis zur vollständigen Entwicklung zu begleiten. Das Labor beschleunigt die Entwicklung neuer Produkte, die auf den Markt gebracht werden, um unseren Kunden beim Wachstum zu helfen, geschäftliche Herausforderungen zu lösen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Das nordamerikanische Labor diente als Katalysator für die Entwicklung von Laboren in Großbritannien und Brasilien und verstärkte die Innovationsbemühungen von Experian auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.experian.com/innovation-lab.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen zu schaffen. Als an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen im FTSE 100 Index verfügen wir über ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Unternehmenssitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250305973055/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Public Relations

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com