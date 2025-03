DJ INDEXÄNDERUNG/Renk, Flatexdegiro und DWS steigen in den MDAX auf

DOW JONES--Die Aktien von Renk, Flatexdegiro und DWS steigen in den MDAX auf. Die ersetzten dort die Aktien von Siltronic, Schott Pharma und Hypoport, die künftig im SDAX vertreten sein werden. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Im DAX und im TecDAX wurden keine Veränderungen vorgenommen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 24. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX AUFNAHME - Renk - Flatexdegiro - DWS + MDAX HERAUSNAHME - Siltronic - Schott Pharma - Hypoport + SDAX AUFNAHME - Siltronic - Schott Pharma - Hypoport + SDAX HERAUSNAHME - Renk - Flatexdegiro - DWS ===

