BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando rechnet im laufenden Jahr mit weiteren Zuwächsen beim Umsatz und dem operativen Gewinn. Zudem will das Unternehmen weiter viel Geld in den Ausbau des Geschäfts investieren. Der Erlös soll 2025 zwischen vier und neun Prozent zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt der Konzern einen Anstieg auf 530 bis 590 Millionen Euro an. Das Mittel der Umsatzprognose liegt leicht über der Erwartung der Experten von etwas mehr als fünf Prozent. Beim Ziel für das operative Ergebnis sieht es anders aus. Hier hatten Analysten im Schnitt mit einem Anstieg auf 570 Millionen Euro gerechnet, also etwas mehr als der mittlere Wert der Zalando-Prognose.

Im vergangenen Jahr zog der Umsatz - wie bereits bekannt - um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 10,6 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis kletterte um 46 Prozent auf 511 Millionen Euro nach oben./zb/mis