Jona - Geberit hat im Geschäftsjahr 2024 das Gewinn-Niveau des Vorjahres nicht ganz gehalten. Sowohl der operative als auch der Reingewinn gingen eine Spur zurück. Die Dividende soll dennoch leicht erhöht werden. Der operative Gewinn (EBITDA) sank um 0,9 Prozent auf 913 Millionen Franken, wie der Sanitärtechnik-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die entsprechende Marge ging gleichzeitig um 30 Basispunkte auf 29,6 Prozent zurück, was in etwa dem im ...

