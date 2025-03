HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsätze auf Konzernebene seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Analyst Romain Gourvil in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen für 2024. Im Automobilsegment hätten sich die Margen im vergangenen Jahr kontinuierlich verbessert. Im Segment Reifen gelte dies für das Ersatzteilgeschäft./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 20:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004