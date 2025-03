ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen für 2024 deckten sich mit den jüngst angepassten Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Jo Walton in seiner eingehenderen Betrachtung am Donnerstag. Im Pharmageschäft und bei den operativen freien Barmitteln (Free Chash-Flow) habe Bayer etwas besser abgeschnitten. Die einzige Enttäuschung sei die Prognose eines in diesem Jahr niedrigeren Free Cashflow./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 06:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 06:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BAY0017