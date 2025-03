CDU, CSU und SPD haben sich auf ein großes Finanzierungspaket für Verteidigung & Investitionen sowie Änderungen an der Schuldenregel in Artikel 115 Grundgesetz geeinigt. Das Gesamtpaket sieht die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von EUR 500 Mrd. für Investitionen in den nächsten 10 Jahren vor. Zudem soll für die Anrechnung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...