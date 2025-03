Nach dem Rückfall unter die langfristige 200-Tage-Linie am Vortag hat die Tesla-Aktie gestern 2,6% auf USD 279,10 zugelegt. Rückblick: Die Tesla-Aktie war nach der US-Wahl über das Juli-Hoch ausgebrochen und in einer starken Rally bis auf das neue Allzeithoch bei 488,54 USD gestiegen. Seitdem büßten die Papiere jedoch mehr als 40% an Wert ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...