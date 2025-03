Einen gewaltigen - und unerwarteten - Satz nach oben machten die Aktien von Moderna am Mitwoch an der US-Börse: Um bis zu 16 Prozent ging es mit den Papieren des Impfstoffherstellers aufwärts. Hintergrund sind Insiderkäufe: Sowohl Moderna-Chef Stephane Bancel als auch Direktor Paul Sagan aus dem Verwaltungsrat hatten am 3. März kräftig zugegriffen. Das ging aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Konkret erwarb Bancel Aktien im Wert von rund fünf Millionen Dollar. Besonders bemerkenswert: ...

