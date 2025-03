DJ PTA-News: More Impact AG: Erfolgreiche Einbringung der "The Key" durch Sach-Kapitalerhöhung / Markteinführung von nadelloser Spritze geplant

Frankfurt (pta/06.03.2025/11:10) - More Impact AG: Erfolgreiche Einbringung der "The Key" durch Sach-Kapitalerhöhung / Markteinführung von nadelloser Spritze geplant

* The Key fokussiert sich auf die nadellose, schmerzfreie Spritze "Speedinject" * KI-gestützte und patentgeschützte Technologie mit Einsatzgebieten in der Humanmedizin, Ästhetik und Tiermedizin * Globaler Markt für nadelfreie Arzneimittelinjektionssysteme wächst jährlich um über 9 % bis 2032 und beläuft sich aktuell auf 7,2 Mrd. US-Dollar * Markteintritt des Speedinject bereits für 2025 angestrebt

Frankfurt am Main, 6. März 2025 - Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, hat die The Key Unternehmensberatung GmbH ("The Key") im Zuge einer Sachkapitalerhöhung eingebracht. Damit erhöht sich das Grundkapital der More Impact um 87.000.000 EUR auf 261.021.434 EUR. Die Eintragung der Sach-Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main wird in Kürze erfolgen.

Die More Impact-Beteiligung The Key fokussiert sich auf die innovative nadellose Spritze "Speedinject". Die Technologie, die durch mehrere international erteilte Patente geschützt ist, ermöglicht die schmerzfreie Verabreichung von medizinischen Wirkstoffen ohne den Einsatz von Nadeln. Die Schwerpunkte der ersten geplanten Anwendungen liegen dabei auf Insulin- und Impfstoffinjektionen, auf Botox oder Hyaluron-Anwendungen und auf der Verabreichung von Medikamenten in der Tiermedizin. Mit dem Speedinject positioniert sich More Impact auf dem stark wachsenden Zukunftsmarkt der nadellosen Spritzen. Laut einer Branchenstudie beläuft sich der globale Markt für nadelfreie Arzneimittelinjektionssysteme im Jahr 2024 auf 7,2 Mrd. USD. Bis Ende 2032 wird ein Wachstum auf 13,4 Mrd. USD erwartet. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 %.

Die patentierte Injektionstechnologie von Speedinject basiert auf KI-gesteuerten elektromagnetischen Wellen, die den flüssigen Wirkstoff gleichmäßig beschleunigen und mit hoher Geschwindigkeit in das Gewebe einbringen. Dabei berechnet die KI die genaue Geschwindigkeit und kann u. a. bestimmen, wie tief der Wirkstoff ins Gewebe abgegeben werden soll. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Druckverfahren im Bereich der nadellosen Injektion verhindert die gleichmäßige Beschleunigung der Injektionsflüssigkeit eine Veränderung der Molekularstruktur des Wirkstoffs und einen damit einhergehenden Wirkungsverlust. Die hohe Austrittsgeschwindigkeit sorgt dafür, dass die Schmerzrezeptoren der Haut nicht gereizt werden. Dadurch bleibt das Injektionsverfahren völlig schmerzfrei. Zudem ermöglicht die Technologie eine präzise lokale Verabreichung auf Zehntelmillimeter genau. Die KI-gestützte Elektronik von Speedinject kann beispielsweise relevante Daten aus bildgebenden Untersuchungen mittels Ultraschall-, Röntgen- und MRT-Geräten verarbeiten oder auch Ergebnisse von Blutzuckermessungen berücksichtigen. Durch die Einbeziehung dieser Daten aus externen Geräten kann eine hochpräzise Steuerung der Injektion und eine exakte Dosierung ermöglicht werden.

Schmerzlose Insulinverabreichung für Diabetes-Patienten

In der Humanmedizin kann Speedinject für die Verabreichung von Insulin bei Diabeteserkrankungen verwendet werden. Aktuell leiden weltweit mehr als 537 Millionen Menschen an Diabetes und sind größtenteils auf Insulin angewiesen. Der Insulinmarkt soll laut Prognosen von 28,33 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 41,63 Milliarden USD im Jahr 2033 steigen. Dank der nadellosen Verabreichung kann das Verletzungsrisiko bei der Anwendung von Insulin zu Hause verhindert und die allgemeine Therapietreue verbessert werden. Durch die Nutzung einer eigenen KI in Zusammenhang mit der Messung des individuellen Blutzuckerspiegels kann die genaue Dosierung des Insulins bei jeder Anwendung berechnet werden.

Speedinject eignet sich zudem als optimale Darreichungsform der sogenannten "Abnehmspritze."

Speedinject ideal für den Ästhetik-Bereich

Die patentgeschützten Produkteigenschaften der Speedinject eröffnen auch schmerzfreie Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Ästhetik. So können Mengen von Botox oder Hyaluron besonders präzise und millimetergenau platziert werden, ohne dass Patienten etwas spüren oder nach der Behandlung optische Einschränkungen durch Einstichwunden zu befürchten haben. Da Botox unter Druck chemisch zerfällt, ist Speedinject die einzige nadellose Technologie, die für diesen Anwendungsbereich geeignet ist.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Tiermedizin

Neben dem humanmedizinischen Bereich ermöglicht Speedinject auch weitreichende Einsatzgebiete in der Tiermedizin. Ein Anwendungsgebiet des Speedinject könnten zum Beispiel Impfungen für Nutztiere im Stall sein, die dank des nadellosen Verfahrens deutlich schneller, hygienischer, ohne Abfall durch Einwegspritzen und ohne Verletzungen am Tier durchgeführt werden können. In Kleintierpraxen kann die nadellose Spritze Verletzungen des Personals vermeiden, da die behandelten Tiere auf die schmerzfreie Behandlung nicht mit Panik und Angst reagieren, was wiederum wesentlich kürzere Behandlungszeiten ermöglicht.

Die Markteinführung des Speedinject im Bereich der Veterinärmedizin über den Direktverkauf an Großhändler in Deutschland wird im Laufe des Jahres 2025 angestrebt. Bedingt durch vereinfachte Zulassungsverfahren wird der Markteintritt im ästhetischen Sektor für 2026 vorbereitet. Für den Bereich Humanmedizin mit dem Schwerpunkt auf Insulin und Abnehmspritze rechnet die Gesellschaft frühestens 2027 mit ersten Einnahmen in Form von Lizenzgebühren.

Dr. Gerald Schüssel, CEO von More Impact: "Nadellose Injektionen sind schon heute ein großer Wachstumsmarkt in der Medizintechnik. Mit Speedinject erschließen wir neue Märkte und Anwendungsgebiete für die schmerzfreie, präzise und effiziente Wirkstoffverabreichung bei Mensch und Tier. Keine Schmerzen durch Einstiche, weniger unerwünschte Nebenwirkungen, weniger Gefährdung des medizinischen Personals durch Nadelstichverletzungen sowie eine verbesserte allgemeine Therapietreue sprechen für das Produkt. Wir werden unsere Wachstumsstrategie in den kommenden Quartalen konsequent vorantreiben."

Über die More Impact AG Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

Kontakt - Investor & Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus / Svenja Liebig +49 69 90550 5-50 moreimpact@edicto.de

Aussender: More Impact AG Adresse: Mörfelder Landstraße 277 b, 60598 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Schüssel Tel.: +49 69 38076661 E-Mail: info@moreimpactag.de Website: www.moreimpactag.de

ISIN(s): DE000A1PG979 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

