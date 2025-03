Die Verkaufszahlen von Tesla brechen in den USA, Europa und auch in China massiv ein. Dort kann wiederum Kokurrent BYD kräftig wachsen. Unterdessen bleibt der deutsche Automarkt schwach, nur bei den E-Autos gibt es Wachstum.

Schadet Musk Tesla?

Noch 2024 stand Tesla sehr ordentlich da. Das Top-Fahrzeug Model Y war das meistverkaufte Fahrzeug der Welt, noch vor dem Dauerbrenner Corolla aus dem Hause Toyota (siehe Graphik unten). Doch das ist wohl vorerst die glänzende Vergangenheit von Tesla. Denn im neuen Jahr brechen die Verkäufe massiv und zwar weltweit ein. Die Analysten und viele politische Beobachter sind sich recht einig, dass dies viel mit dem politischen Engagement von Tesla-Boss Elon Musk für den US-Präsidenten Donald Trump zu tun hat. Die Argumentation ist allerdings auch eindeutig: Elektrofahrzeuge sprechen vor allem umweltbewusste, eher liberale und linksorientierte Menschen an, während sie von klassisch republikanischen Wählern beispielsweise abgelehnt werden. Es liegt auf der Hand, dass Musk politisch inzwischen so etwas wie den Gegenpol zu dem größten Teil seiner Tesla-Zielgruppe bildet. Machen wir uns nichts vor: Viele Menschen hassen ihn für seine politischen Aktivitäten, und das gilt wohl weltweit.

Deutschland schwächelt, aber Elektroautos mit hohem Zuwachs

Weltweit brechen auch die Verkaufszahlen der Tesla-Fahrzeuge ein. In Deutschland hat das Unternehmen im Februar in einem stark wachsenden Elektroautomarkt gerade einmal 1.429 Autos verkauft das schafft Volkswagen an einem Tag. In Deutschland wurden im Februar nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes insgesamt 203.434 ...

