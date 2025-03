Elon Musk und sein Department of Government Efficiency sollten eigentlich für Einsparungen sorgen. Aber offenbar gibt die regierungsunterstützende Behörde eine Menge Geld für Gehälter seiner IT-Mitarbeiter:innen aus. Das Department of Government Efficiency (Doge) wurde von Elon Musk und US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufen, um die Bürokratie in den USA zu reduzieren. Denn laut ihnen soll es zu viele Behörden, Regulierungen und Geldverschwendung ...

