Rapperswil-Jona - Geberit blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2024 zurück. Trotz rückläufiger Bautätigkeit in Europa konnte das Unternehmen den Umsatz halten. Und trotz eines leicht tieferen Gewinns wird die Dividende erneut erhöht. Die Zollthematik scheint derweil kein Thema zu sein. Der Umsatz von Geberit stagnierte mit 3,09 Milliarden Franken in etwa auf Vorjahresniveau, erklärte der Sanitärtechniker am Donnerstag. Bereinigt um negative Währungseffekte ...

