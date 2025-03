München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Endlich ist es soweit: Nach drei Staffeln auf RTL+ kommt "Couple Challenge" jetzt ins Free-TV. Wer's noch nicht kennt: Bei dem Erfolgsformat treten sieben Promi-Paare gegeneinander an - das können, müssen aber nicht zwangsläufig Liebespaare sein - und kämpfen um den Sieg, getreu dem Motto: "Das stärkste Team gewinnt." Dabei geht's um ein gewaltiges Preisgeld, nämlich bis zu 100.000 Euro. Das ist ne Menge Holz, um das es hier geht. Mit dabei ist auch Iris Klein, die mit ihrem neuen Partner antritt. Wie Sie an "'Couple Challenge" rangeht, erzählt sie uns jetzt selbst.1. Iris, "Couple Challenge" ist für dich das erste Paarformat nach "Sommerhaus". Wie groß war die Freude, als die Anfrage kam?O-Ton 1 (Iris Klein, 22 Sek): "Als die Anfrage von 'Couple Challenge' kam, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, vor allen Dingen, weil es das erste Paarformat ist mit meinem neuen Partner, mit dem Stefan. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er auch eine Chance im TV bekommt, weil er gehört wirklich dahin, weil er total unterhaltsam und witzig ist."2. Was, glaubst du, könnte dich in der Show an deine Grenzen bringen?O-Ton 2 (Iris Klein, 19 Sek): "Was mich bei solchen Shows an meine Grenzen bringt, ist mein eigener Dickschädel und natürlich: Wie werde ich mit meinem neuen Partner zusammen agieren, weil so lange sind wir noch gar nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie er in Stresssituationen funktioniert und wie sehr ich mich da noch beherrschen kann."3. Wo siehst du deine Stärken?O-Ton 3 (Iris Klein, 22 Sek): "Der Zuschauer kann sich auf jeden Fall mit mir identifizieren. Zumindest die meisten, denn ich bin nicht unbedingt die große Sportskanone und trotzdem nehme ich alles mit meinem Pfälzer Humor und versuche, alles so gut wie möglich zu bewältigen. Ich habe auf jeden Fall immer einen Riesenspaß dabei und, ich glaube, der Zuschauer auch."Zwischenmoderationsvorschlag: Gegen Iris und Stefan treten auch Tommy Pedroni und seine neue Liebe Paulina Ljubas an. Die beiden kennt man fast nur einzeln aus anderen Formaten. Und jetzt können sie zeigen, wie gut sie zusammen funktionieren.4. Oder, Tommy, Paulina, wie seht ihr das? Was werden wir von euch bei der "'Couple Challenge" sehen? Worauf kann sich der Zuschauer freuen?O-Ton 4 (Tommy & Paulina, 26 Sek): "Ich denke, der Zuschauer darf sich vor allem darauf freuen, uns ein bisschen besser als Paar kennenzulernen. Man kennt uns ja immer nur einzeln aus Formaten, hat jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen, aber eher in einem Partyformat und da ist es ja wirklich Teamwork." "Ja, da kann man wirklich sehen, wie gut wir eigentlich miteinander funktionieren, weil bei Couple Challenge, um weiterzukommen, muss man echt gut als Team agieren und funktionieren. Und ja, wir freuen uns, das endlich den Leuten zeigen zu können."5. "Couple Challenge" ist ein Team-Format, in dem man unter anderem unter Beweis stellt, wie gut man sich kennt - wie seht ihr eure Chancen?im Auftrag vonpoint of listening GmbH, Thomasiusstr. 21, 04109 Leipzig, Tel: 0341 - 492 821 0, Fax: 0341 - 492 821 29www.pointoflistening.deO-Ton 5 (Tommy & Paulina, 16 Sek): "Also, das Ding bei uns, wir wohnen ja jetzt zusammen seit, äh-" "Fast anderthalb Jahren" "Fast anderthalb Jahren. Wir kennen uns in- und auswendig, literally, also - außer da kommen jetzt andere Paare, die jetzt auch sehr, sehr lange zusammen sind, aber ja, ich denke, wir haben da schon einen sehr, sehr starken Bond, sag ich mal."Abmoderationsvorschlag: Sieben ganz unterschiedliche Couples, viele Herausforderungen und bis zu 100.000 Euro - wer wird sich durchsetzen? Das finden Sie/ findet ihr am besten selbst raus: "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft ab 12. März jeden Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5985388