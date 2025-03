Die Aktie des norwegischen Unternehmens Hexagon Purus AS verzeichnete am Donnerstag erhebliche Kursverluste im Frankfurter Handel. Bereits am Vormittag zeichnete sich ein negativer Trend ab, der sich im Tagesverlauf deutlich verstärkte. Am Nachmittag brach der Kurs um 6,5 Prozent ein und fiel auf 0,140 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 21.698 Aktien. Bemerkenswert ist der dramatische Kontrast zum 52-Wochen-Hoch: Anfang Oktober 2024 notierte die Aktie noch bei 1,032 EUR, was einem Potenzial von über 600 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht. Das 52-Wochen-Tief wurde Anfang März 2025 mit 0,137 EUR markiert, womit der aktuelle Kurs nur knapp darüber liegt.

Finanzielle Lage weiterhin angespannt

Die finanzielle Situation des Unternehmens bleibt herausfordernd. Im letzten Quartalsabschluss vom 11. Februar 2025 meldete Hexagon Purus AS einen Verlust von 1,37 NOK je Aktie, was eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,65 NOK darstellt. Obwohl der Umsatz um 8,94 Prozent auf 395,36 Millionen NOK gesteigert werden konnte, scheint dies die Anleger nicht zu überzeugen. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Verlust von 1,978 NOK je Aktie. Dividendenzahlungen sind weder für das laufende noch für das vergangene Jahr vorgesehen. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht und könnten weiteren Aufschluss über die Unternehmensentwicklung geben. Angesichts der aktuellen Marktentwicklung und der finanziellen Kennzahlen bleiben Anleger skeptisch.

