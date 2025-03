Der Kurs der deutschen Fluggesellschaft verzeichnete einen Anstieg von 12,6 Prozent nach positiven Finanzergebnissen, die Analysten-Erwartungen übertrafen.

Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Donnerstag einen beeindruckenden Kurssprung von 12,6 Prozent und setzte damit ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Auslöser für den starken Anstieg waren die besser als erwarteten Zahlen für das vierte Quartal. Laut Analysten von JP Morgan lag das operative Ergebnis 14 Prozent über den Marktschätzungen. Die positive Entwicklung der Lufthansa-Aktie fügt sich in ein insgesamt freundliches Marktumfeld ein, in dem auch andere Luftfahrttitel wie Air France-KLM mit einem Kurssprung von über 27 Prozent profitieren konnten.

Der Kurs der Lufthansa-Aktie erreichte im Handelsverlauf ein neues 12-Monatshoch. Bemerkenswert an den vorgelegten Zahlen ist, dass das Sanierungsprogramm des deutschen Airline-Konzerns erste Erfolge zeigt. Trotz gewisser Herausforderungen im Gesamtjahr 2024 deuten die Quartalszahlen auf eine positive Entwicklung hin. Die Fluggesellschaft scheint die Geschäftsberuhigung nach einigen volatilen Phasen gut zu bewältigen. Die Airline-Branche profitiert zudem insgesamt von einem verbesserten Marktumfeld, wie auch die Entwicklung bei anderen europäischen Fluggesellschaften zeigt.

Ausblick bleibt vorsichtig optimistisch

Im Kontext der allgemeinen Marktentwicklung fand der Kursanstieg der Lufthansa an einem Tag statt, an dem der DAX ein neues Rekordhoch bei 23.441 Punkten markierte, später jedoch wieder etwas nachgab. Der MDAX, in dem die Lufthansa gelistet ist, verzeichnete ein Plus von 1,5 Prozent. Die positive Stimmung am Markt wurde auch durch die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützt, die den Einlagensatz wie erwartet auf 2,50 Prozent senkte. Obwohl die Geldpolitik nun als "spürbar weniger restriktiv" bezeichnet wird, deutet dies laut Experten darauf hin, dass der Spielraum für weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten begrenzt sein könnte. Für zyklische Werte wie Lufthansa könnte dies mittelfristig eine günstige Entwicklung bedeuten, sofern die Konjunkturerholung anhält und die Nachfrage nach Flugreisen stabil bleibt.

